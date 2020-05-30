РИАМО - 30 мая. Предложенные в России административные штрафы за отказ от вакцинации рассчитаны только на профессиональные группы риска, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Ранее в Кодекс об административных правонарушениях РФ предложили внести норму о штрафах за отказ делать предписанные законом прививки. Предполагается, что размер штрафа для граждан составит от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.

«Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска. В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», — отмечается в материале.

Согласно предложенному нововведению, административную ответственность будут нести только те профработники, которые откажутся от предписанных прививок.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

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