РИАМО - 30 мая. На Новорижском шоссе в районе подмосковной Истры образовалась большая пробка из-за дорожной аварии, следует из данных «Яндекс.Пробок».

В субботу на 37-м километре Новорижского шоссе водитель Hyundai сбил пешехода. Пострадавший скончался. Из-за аварии на шоссе ограничено движение.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил РИАМО, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.