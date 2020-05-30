РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1 946 случаях, сообщает Мособлштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 735 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1946», - говорится в сообщении.

По состоянию на 29 мая, в горокруге насчитывалось 1 928 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 38238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 424 человек, выздоровели и выписались 7 720 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408