РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составило 1 265 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 735 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 38 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 7 720 человека выписали домой из стационаров, 424 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 265 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408