РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. В Люберцах за прошедшие сутки выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции, сейчас в округе 1 474 инфицированных, сообщает штаб по коронавирусу в Московской области.

735 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 19 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 474 заболевших», — говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксирован 221 пациент с Covid-19. В Дзержинском выявили пять случаев заболевания за сутки, всего в округе 367 инфицированных.

Всего в Московской области зафиксировано 38 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 424 заболевших, выздоровели и выписались из медучреждений 7 720 человек.

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30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408