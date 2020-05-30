РИАМО - 30 мая. В России учредят ведомственные награды для медиков, которые отличатся в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», — сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии в субботу.

Ранее власти приняли решение рассчитывать пенсионный стаж врачей скорой помощи и медиков, борющихся с коронавирусом, по правилу «день за три».

В России за прошедшие сутки выявили 8952 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 396 575 случаев заболевания, 167 469 человек выздоровели, 4555 скончались.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408