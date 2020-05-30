РИАМО - 30 мая. Подольск стал лидером в Подмосковье по количеству выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом - 103, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

В Королеве за минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения, в Коломенском округе - 31, в Орехово-Зуевском округе - 28, в Ленинском округе - 25, в Домодедове - 23, в Солнечногорске и Истре - по 22, в Одинцовском округе - 20, в Люберцах - 19, в Красногорске - 18, в Жуковском - 17, в Балашихе, Мытищах и Наро-Фоминском округе - по 16, в Воскресенске – 15 случаев.

Кроме того, в Щелкове зарегистрировали 14 новых случаев инфицирования Covid-19, в Богородском и Раменском округах – по 13, в Егорьевске - 12, в Лотошине, Сергиево-Посадском округе и Электростали - по 11, в Ивантеевке, Лыткарине, Фрязине и Пушкинском округе – по 10, в Реутове и Серпухове – по 9, в Дмитровском округе, Луховицах и Ступине – по 8, в Долгопрудном и Шаховской – по 7, в Дзержинском, Талдомском округе, Красноармейске, Протвине и Химках – по 5.

В Зарайске за сутки выявили еще четырех зараженных, в Бронницах, Павловском Посаде и Можайском округе – по 3, в Котельниках, Лобне, Пущине, Рошале, Шатуре и Рузском округе – по 2, в Дубне и Лосино-Петровском – по одному.

Кроме местных жителей, в Подмосковье проходят лечение жители Москвы и других регионов России, а также иностранцы. За весь период пандемии в Московской области выявлено 3437 случаев заражения Covid-19 у тех, кто не проживет на территории региона постоянно.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408