РИАМО - 30 мая. Почти 100% пассажиров общественного транспорта в Подмосковье надели маски в субботу, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«98% пассажиров в электропоездах, 99% пассажиров в автобусах (в масках - ред.)», — отмечается в материале.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Подмосковье действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в транспорте и других общественных местах.

На данный момент в Московской области зафиксировано 38 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408