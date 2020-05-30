РИАМО - 30 мая. С 21 часа субботы до 9 часов воскресенья на территории Подмосковья ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку», - говорится в сообщении.

Также во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, в доме необходимо отключить электроприборы. Вне дома нельзя прятаться под высокими деревьями, купаться в водоемах, ездить на велосипеде. Автомобилистам следует остановиться и закрыть окна.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют не парковать автомобиль около деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам необходимо избегать шатких строений, мостов и линий электропередачи.