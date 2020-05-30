РИАМО - 30 мая. Городские службы столицы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого в Москве ливня с порывистым ветром, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Синоптики прогнозируют, что непогода придет в столицу вечером и продержится до утра следующего дня. В городе ожидаются сильные ливни с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду.

«В этот период ожидается до 50 миллиметров осадков. В этой связи все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня», — сказал Бирюков.

В Москве приняли необходимые меры для защиты зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций от порывов ветра.

«В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — отметил Бирюков.

Он добавил, что всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

Заммэра попросил москвичей по возможности не выходить из дома, а если выйти необходимо, то соблюдать осторожность. При обнаружении скоплений воды нужно обращаться в центральную диспетчерскую службу «Мосводостока» по номеру: 8 (495) 657-87-03. Обращения принимаются круглосуточно.