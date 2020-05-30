РИАМО - 30 мая. Жителям и гостям Москвы следует быть особо внимательными на улице вечером в субботу из-за ливней с грозой и порывистым ветром, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 17:00 субботы до 09:00 31 мая на территории города Москвы ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При грозе водителям посоветовали четко соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также москвичам напомнили, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя.

Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов. При сильном ветре пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя парковаться и укрываться под деревьями.