РИАМО - 30 мая. Последние дни мая в Москве могут быть настолько дождливыми, что в этом году последний месяц весны побьет рекорд по осадкам 87-летней давности, сообщается на сайте «Метеоновости».

За 29 дней мая главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала 102,9 миллиметра осадков, за прошедшую ночь выпало еще 23 миллиметра.

«Последний день мая в столице будет очень дождливым. За сутки 31 мая сумма осадков может превысить рекордное количество - 22,5 миллиметра, которое наблюдалось 31 мая 1977 года», — отмечается в материале.

В результате общий объем осадков за месяц может превысить 135 миллиметров и побить таким образом рекорд, установленный в 1933 году (131,7 миллиметра).

С начала XXI века самый дождливый май в Москве был в 2015 году, тогда выпало 119,4 миллиметра осадков.