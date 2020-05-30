РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 мая. Медперсоналу Дзержинской городской больницы активисты передали медицинские маски, защитные костюмы и одноразовые халаты, говорится в сообщении пресс-службы общественного движения «Гражданский комитет России».

«Лидер общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР) Артур Шлыков вместе с представителями компании АО «Честный Агент» провел благотворительную акцию в поддержку медиков. Дзержинской городской больнице передали 100 одноразовых медицинских халатов, тысячу одноразовых медицинских масок, 70 специальных защитных костюмов, 100 специальных респираторных масок класса FFP2, а также оплатили мобильную связь для координаторов лечебного процесса», - говорится в сообщении.

Руководство, врачи и медсестры поблагодарили «Гражданский комитет России» и компанию АО «Честный Агент» за помощь Дзержинской городской больнице.

По словам Шлыкова, медики сегодня на передовой и рискуют своим здоровьем и жизнями. Он добавил, что Дзержинский можно ставить одним из лучших примеров в Подмосковье, когда вокруг решения важных задач помощи нуждающимся, включая помощь социальным учреждениям, объединились общественно-патриотические силы.

«Наши добровольцы ГКР совместно с предпринимателями проводят благотворительные акции в поддержку нуждающихся семей, пенсионеров, а также учреждений здравоохранения. Наиболее активно и ярко наши активисты проявили себя в Чеченской Республике, в Москве, Подмосковье и в Пермском крае. Многие из наших добровольцев обеспечивают проведение данных акций за личные средства. И очень здорово, что к добровольческой работе Гражданского комитета России присоединяется социально ответственный бизнес. В частности, большая помощь оказывается АО «Честный Агент», - заключил Шлыков.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408