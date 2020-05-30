РИАМО - 30 мая. Москвичи смогут отметить Международный день защиты детей, приняв участие в онлайн-активностях на сайтах 15 городских парков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первого июня на сайтах зон отдыха и на их официальных страницах в социальных сетях детей и их родителей ждут музыкальные спектакли, виртуальные экскурсии, занятия по балету, актерскому мастерству и многое другое», - говорится в сообщении.

Так, кукольный театр «Дирижабль» представит спектакль «Чиполлино» в социальных сетях парка «Фили». На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» покажут спектакль «ПетрушКино».

Парк Горького проведет в прямом эфире урок балета и мастер-класс по сценической речи. Также горожане смогут совершить виртуальную экскурсию по детскому городку парка «Сокольники».

Лианозовский парк проведет для юных зрителей лекцию о традициях и культуре Греции и Норвегии. Узнать, кто были реальными прототипами героев мультфильма «Трое из Простоквашино», можно будет в социальных сетях парка «Северное Тушино».