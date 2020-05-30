РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мая. В подмосковных Котельниках пока не планируют открывать торговый центр «МЕГА Белая Дача», который закрыт из-за пандемии, сообщила «РИАМО в Люберцах» представительница пресс-службы ТЦ.

ТЦ «МЕГА Белая Дача» временно закрыт с 28 марта для предотвращения возможного распространения вируса COVID-19 и согласно постановлению органов власти.

«Ждем указа губернатора Московской области Андрея Воробьева об открытии ТЦ. Пока его не поступало», - сказала сотрудница.

Без ограничений с 1 июня в Московской области открываются только строительные магазины и рынки, вся остальная розничная торговля непродовольственными товарами разрешена только в магазинах площадью до 400 метров и обязательно с отдельным входом через улицу.

Все бытовые услуги, в том числе химчистки, точки по ремонту одежды и техники тоже начинают работать без ограничений. Открываются архитектурные бюро и проектные организации. Закрытыми остаются бани, сауны и душевые, а также объекты, оказывающие уходовые и косметические процедуры: салоны красоты, СПА-центры, массаж, рестораны и кафе.