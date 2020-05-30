РИАМО - 30 мая. Из-за сильного ветра и ливня в Москве за прошедшую ночь повалило 50 деревьев, никто не пострадал, сообщает в субботу «Интерфакс».

«Повреждения получили почти 20 автомобилей», — отмечается в материале.

Ранее дежурный сотрудник центра погоды «Фобос» сообщил РИАМО, что прошедший день побил суточный рекорд по количеству осадков, выпавших в Московском регионе в мае.

Предыдущий абсолютный суточный максимум осадков для мая зафиксировали в 1976 году.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сильные осадки в Москве и Подмосковье сохранятся.