РИАМО - 30 мая. Службы столичного комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 20 тысяч заявок на доставку дров на дачи пожилых москвичей, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На сегодняшний день выполнено более 20 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы», — сказал Бирюков.

С приходом похолодания власти приняли решение помочь пожилым москвичам, которые самоизолировались на дачах.

Заявку на доставку дров можно подать через органы соцзащиты, после проверки обращение отправят на исполнение. Работа по этому направлению будет продолжаться, пока поступают заявки.

Дрова доставляются по льготным ценам. Чтобы оформить заявку, нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.