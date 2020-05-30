РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович помог денежными средствами жителю Подольска, недавно освободившемуся из мест лишения свободы, и взял под свой контроль оформление документов с его трудовым стажем.

В пятницу Максимович провел прием граждан онлайн. К нему обратился житель Подольска, который недавно освободился из мест лишения свободы.

«Находясь в заключении, гражданин работал на швейной фабрике в Смоленской области. По неизвестным причинам после его освобождения выяснилось, что трудовой стаж не зафиксировали и не учли должным образом, что может сказаться на дальнейшем трудоустройстве и получении пенсионных выплат. Взял вопрос под личный контроль до его решения и выделил материальные средства из депутатского фонда по просьбе заявителя», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В условиях ограничительных мер в регионе мужчина не имел возможности устроиться на работу, а пособия по безработице платят по максимально низкой ставке, так как нет подтверждающих документов о трудовом стаже.