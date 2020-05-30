РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Юные жители подмосковных Люберец одержали победу во всероссийской олимпиаде по сольфеджио «Творцы и таланты», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс был организован Общероссийской федерацией искусств. В нем приняли участие юные таланты из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других российских городов. Отборочные туры проходили в различных округах в течение 2019-2020 учебного года.

«Учащиеся «Детской школы искусств №5» городского округа Люберцы Петр Чин-Чу-Гуй, Юлия Пархоменко, Лиза Козлова стали лауреатами I степени, а Алиса Доронина - лауреатом II степени во Всероссийской олимпиаде по сольфеджио «Творцы и таланты», - говорится в сообщении.

Конкурсанты писали музыкальный и ритмический диктанты, определяли аккорды и музыкальные интервалы на слух. Преподаватель ДШИ №5 Татьяна Боровикова была удостоена благодарности за подготовку победителей олимпиады.