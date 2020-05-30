РИАМО - 30 мая. Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» откроется 6 июня в Москве, посетить мероприятие можно будет только в маске и перчатках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятие приурочено ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка и проводится уже в шестой раз.

«Фестиваль станет первым большим культурным событием в мире, который еще только начал возвращаться к нормальной жизни после пандемии. Уверен, что подобный литературный марафон станет радостным событием абсолютно для всех», — сказал председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь», советник президента РФ Владимир Толстой.

Посетители должны будут соблюдать все правила, введенные в городе из-за угрозы распространения коронавируса. Так, для поездки на мероприятие необходимо оформить пропуск, на фестивальной площадке следует находиться в маске и перчатках. Также гости обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других людей. Кроме того, на месте проведения фестиваля будет проводиться регулярная дезинфекция.

Из-за пандемии фестиваль в этом году будет менее масштабным, чем раньше. Для гостей заработают площадки «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». Участие в фестивале примут 200 издательств.

Писатели, поэты и артисты театров подготовят программы по мотивам литературных произведений. Главные музеи России представят свою издательскую программу и расскажут о запланированных выставках.

Библиотеки Москвы организуют медиазону, где можно будет ознакомиться с их электронными ресурсами. В рамках фестиваля также пройдут интерактивные программы, лекции, встречи с писателями и экспертами, литературные квесты и другие активности.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно будет на ресурсе «Онлайн.Библиогород». Фестиваль продлится до 8 июня.