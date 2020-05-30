РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В подмосковном Подольске провели проверку после жалоб на посторонние включения в рыбных консервах в продуктовых наборах школьников, ничего не нашли, сообщается на сайте администрации округа.

В последних числах мая в школах городского округа Подольск выдали третью партию продуктовых наборов школьникам, обучающимся в режиме дистанционного обучения и имеющим право на бесплатное питание. Состав наборов формировался с учетом мнения родителей, в него включили рыбные консервы. 29 мая поступила информация о том, что в некоторых наборах в рыбных консервах обнаружили посторонние включения. После получения сигнала комитет по образованию посредством родительского чата «Школьные наборы» связался с родителями с предложением принять участие в проверке.

«Как только появились первые сигналы о возможном ненадлежащем качестве консервов, мы незамедлительно связались с родителями и пригласили их принять участие в проверке контрольных образцов», — сказала председатель комитета по образованию Надежда Фролова.

В тот же день в 20:00 организовали проверку контрольной партии консервов в школе №34 в присутствии приглашенных через чат родителей школьников, представителей комитета по образованию администрации, членов общественной палаты округа, руководства комбината питания, осуществлявшего поставку продуктовых наборов. При проверке контрольного образца посторонних включений не обнаружено, что зафиксировали в протоколе проверки.

По вопросам качества продуктов можно обращаться в общеобразовательные организации на электронную почту или директорам, а также в комитет по образованию: podolskobr@bk.ru, по телефонам: 8(496)763-99-09, 63-85-45 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00; в пятницу - с 9:00 до 17:00.