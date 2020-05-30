РИАМО - 30 мая. В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли норму о штрафах за отказ делать предписанные законом прививки, размер штрафа может достигать 7 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей», — отмечается в материале.
Замминистра юстиции РФ Денис Новак объяснил, что данные санкции не коснутся большинства граждан, которые не прививаются по национальному графику прививок.
Предполагается, что привлечь к административной ответственности смогут лишь тогда, когда появится обязанность проведения вакцинации согласно закону о санитарно-эпидемиологическом контроле.
На данный момент в российском КоАП не предусмотрено наказания за отказ от вакцинации.
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30 МАЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408
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