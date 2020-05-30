РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Тихоокеанское высшее военно-морское училище приглашает выпускников школ из Подольска, документы принимают до 1 июля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Более 300 лет Военно-морской флот играет выдающуюся роль в истории России. Сильный флот обеспечивает суверенитет и независимость страны, бережет мирный труд родных и близких. Сегодня в составе Тихоокеанского флота состоит подводная лодка «Подольск», в экипаже которого достойно проходят службу подольчане.

«В Подольске много детей из семей военнослужащих, которые могут продолжить славные традиции своих отцов и дедов. Начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени адмирала Макарова (Владивосток) контр-адмирал Олег Журавлев приглашает выпускников образовательных учреждений 2020 года избрать своей судьбой службу Родине в ВМФ и поступать в училище для обучения по программам высшего образования и среднего профессионального образования», - говорится в сообщении.

В 2020 году принимать документы будут до 1 июля. В случае невозможности отправки личного дела абитуриента в установленные сроки военным комиссариатом допускается прибытие кандидата с комплектом документов непосредственно в училище.

Перечень специальностей обучения, необходимых документов и порядок поступления размещены на сайте ТОВВМУ. Подробную информацию можно получить по телефону приемной комиссии 8(423)233-60-06.