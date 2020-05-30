РИАМО - 30 мая. Полиция возбудила уголовное дело после того, как неизвестные поставили ведро греться на Вечном огне в подмосковном Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 28 мая. Неизвестные зашли на мемориал Воинской Славы с Вечным огнем и начали разогревать неизвестную субстанцию в ведре на Вечном огне. При этом люди размешивали содержимое ведра палкой, встав ногами на звезду.

Петрова подчеркнула, что мемориал посвящен борьбе с фашизмом, здесь проводятся церемонии в память о погибших.

В настоящее время полиция проводит мероприятия для установления и задержания граждан, причастных к совершению противоправного деяния.