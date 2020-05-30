РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В микрорайоне Климовск Подольска УК отремонтировала насос на центральном тепловом пункте (ЦТП)-5 в ходе подготовки к новому отопительному сезону, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтатке».

«Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» уже весной готовятся к предстоящему отопительному сезону 2020/2021 года. К примеру, на ЦТП-5 выполнили ремонтно-профилактические работы сетевого насоса. Для этого насос был демонтирован, а после того, как все детали перебрали, прочистили и смазали, смонтировали вновь», - говорится в сообщении.

Ранее плановые профилактические работы провели на ЦТП-8 и ЦТП-7.