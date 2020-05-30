РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В микрорайоне Климовск Подольска начали обрезать кустарники на проспекте 50-летия Октября и улице Революции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» продолжают выполнять свои обязанности по обрезке кустарников во дворах многоквартирных домов. К примеру, 30 мая эта работа производится на придомовых территориях по проспекту 50-летия Октября и улице Революции», - говорится в сообщении.

Ранее окосили траву и обрезали ветки кустарников на проспекте 50-летия Октября, 7/7; улице Мичурина, 6, 7; Южном поселке, 18; улице Школьная, 50.