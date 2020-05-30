РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Огнеборцы Подольска ликвидировали возгорание в гараже на улице Рощинская, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 29 мая в 13:07 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Подольск, улица Рощинская, 59. В 14:00 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.