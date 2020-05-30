РИАМО - 30 мая. Около 350 новых трамваев «Витязь-Москва» задействованы в перевозках пассажиров в восточной и центральной частях столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Впервые они появились в городе в марте 2017 года, с тех пор для удобства пассажиров несколько раз менялась компоновка салона. Например, количество посадочных мест увеличили с 60 до 64», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, составы постоянно проходят модернизацию. Для удобства водителей в трамваях обновили кабину и пульт управления, в салоне также появилось дополнительное место для велосипедов и колясок.

Кроме того, в трамваях есть видеонаблюдение, система климат-контроля и бесплатный Wi-Fi. Зарядить мобильные устройства во время поездки позволяют встроенные USB-разъемы. В салоне одного трамвая могут поместиться более 200 человек.

С момента первого выхода на рельсы трамваи «Витязь-Москва» перевезли уже порядка 200 миллионов пассажиров. Почти 93% участников голосования в «Активном гражданине» оценили новые трамваи положительно, всего в опросе приняли участие около 206 тысяч горожан.