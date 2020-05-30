РИАМО - 30 мая. Две мультидисциплинарные бригады столичных врачей по поручению мэра Сергея Собянина направили в Псковскую и Владимирскую области для борьбы с Covid-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Всего на помощь врачам направлено 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под Covid -19», — отмечается в материале.

В состав бригад вошли пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров.

Столичные специалисты будут работать в больницах Псковской и Владимирской областей. По необходимости врачи окажут консультативно-диагностическую поддержку и помощь в перепрофилировании больниц.

Бригады из Москвы укомплектованы всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты и 82 тысячами упаковок медикаментов.

Кроме того, из Москвы в регионы доставят 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов медицинских масок.

Ранее четыре бригады столичных врачей отправили в республики Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Дагестан и в Забайкальский край.

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30 МАЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408