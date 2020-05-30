РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мая. Хор детской школы искусств имени В.К. Андреева Котельников стал лауреатом III степени в областном конкурсе хоровых коллективов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Младший хор детской школы искусств имени В.К. Андреева получил звание лауреата III степени областного дистанционного конкурса имени. Г.А. Струве хоровых коллективов организаций дополнительного образования детей. Руководитель хора - Светлана Козлова, концертмейстер - Юлия Савватеева», - говорится в сообщении.

Данный конкурс проходил в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».