РИАМО - 30 мая. В столице 50,9% новых случаев заражения Covid-19 выявили у людей до 45 лет, в том числе 11,5% случаев — у детей, говорится в сообщении московского оперштаба по коронавирусу.

«39,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все пациенты и те, кто близко с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

С 15 мая в Москве начались массовые бесплатные тестирования на антитела к Covid-19. С 27 мая пройти тестирование может любой желающих по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед.

Для прохождения тестирования нужно взять с собой полис ОМС и паспорт. Результаты будут доступны в электронной медкарте.

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30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408