РИАМО - 30 мая. В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека, говорится в сообщении областного опершатаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 38 238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. <…> Выздоровели и выписались 7 720 человек», - отмечается в материале.

Для борьбы с распространением коронавируса в регионе по 31 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам.

В общественных местах Подмосковья нужно носить маски для профилактики инфекции.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408