РИАМО - 30 мая. В Московской области за минувшие сутки выявили 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зафиксировано более 38 тысяч случаев инфицирования, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 38238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

Для борьбы с коронавирусом в Московской области были введены режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. По 31 мая жители региона не должны выходить из дома без необходимости.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но теперь всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408