РИАМО - 30 мая. В столице за минувшие сутки выявили 2 367 случаев заражения Covid-19, общее число случаев инфицирования достигло 178 196, говорится в сообщении московского оперштаба по коронавирусу.

В России за сутки зафиксировали 8 952 случая заражения Covid-19 в 83 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 396 575 случаев инфицирования, выздоровели 167 469 человек, скончались 4 555 пациентов.

В Москве продолжает действовать по 14 июня режим всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

Ранее были отменены некоторые ограничительные меры: возобновили работу промышленные и строительные предприятия, каршеринг и МФЦ.

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30 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 пациента, за весь период умерли 424 человека

- За сутки в России зарегистрировали 8 952 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 заболевших. В Москве - 2 367.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408