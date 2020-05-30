РИАМО - 30 мая. Ученые Китая из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в ходе исследования выяснили, что источником вспышки коронавирусной инфекции нового типа стал не рынок в городе Ухань, сообщает Газета.ru.

«Таким образом, специалисты опровергли версию происхождения коронавируса нового типа на рынке морепродуктов в Ухане», — отмечается в материале.

В образцах продуктов с рынка не нашли Covid-19, но подтвердилась гипотеза, что коронавирус передался к человеку от летучих мышей. Инфекция начала свое распространение от зараженного человека, который приходил на рынок, но инфицирование произошло до прихода в это место.

Также ученые выяснили, что 13 первых зараженных были инфицированы вне рынка и никак не были связаны с ним.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в городе Ухань в Китае, после чего распространилась по всему миру.

В России, по последним данным, выявлено 387 623 случая заражения Covid-19.

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29 МАЯ

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