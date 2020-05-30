РИАМО - 30 мая. Каникулы по арендной плате были предоставлены 54 московским магазинам шаговой доступности, которые работают в помещениях или на земельных участках, принадлежащих городу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За четыре месяца 54 магазина шаговой доступности сэкономили на арендных платежах 48,5 миллиона рублей. Всего свыше 250 организаций могут получить такую поддержку на общую сумму более чем 320 миллионов рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы получить возможность не платить за аренду, предпринимателям необходимо обратиться в департамент городского имущества до конца года или подать заявку с помощью «Электронной приемной» на сайте mos.ru. Как правило, в настоящее время такой возможностью пользуются владельцы небольших магазинов на первых этажах жилых зданий.

Ефимов также напомнил, что каникулы по аренде позволят предпринимателям потратить сэкономленные средства на выплаты заработной платы своим сотрудникам и другие первоочередные потребности.

Непродовольственная торговля в столицы возобновляется с 1 июня. Ретейлеры могут освободиться от уплаты аренды на четыре месяца с 1 марта до 1 июля 2020 года.