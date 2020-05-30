РИАМО - 30 мая. В мае на благоустроенных улицах столицы зацвели свыше 500 декоративных яблонь, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Около станции метро «Улица 1905 года» в этом году распустились более 90 молодых яблонь, в Никитском и Газетном переулках - 15 яблонь, высаженные осенью 2016 года. <…> Почти 200 яблонь разных сортов украшают Садовое кольцо», — рассказал Бирюков.

По его словам, на улицах города можно также увидеть цветение сирени, черемухи, слив и каштанов, а также восемь сортов яблонь, высаженных недавно и несколько лет назад.

Всего за последние девять лет в столице высадили свыше 14 тысяч крупномерных деревьев, чья высота достигает 10 метров. Например, сад из 110 яблонь возле скульптуры «Рабочий и колхозница» на ВДНХ был высажен в 2018 году.

Уход за деревьями продолжается в течение всего года. Летом их регулярно поливают, а осенью проводят замену тростниковой оплетки на их стволах.