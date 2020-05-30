РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1928 случаях, сообщает Мособлштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 773 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1928», - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 мая в горокруге насчитывалось 1890 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 37 503 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 400 человек. Выздоровели и выписались 7 333 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на COVID-2019 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.