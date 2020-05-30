РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мая. В Домодедове за сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования составляет 917, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 773 новых случая заражения.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 917 (+28)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 37 503 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончалось 400 человек. Выздоровели и выписались 7 333 человека.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.