РИАМО - 30 мая. Из продолжительного дождя в пятницу в Подмосковье зафиксированы пять случаев подтоплений, два в Красногорске и по одному в Химках, Сергиево-Посадском и Ленинском городских округах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 20:30 29 мая 2020 года все подтопленные участки и дороги от воды освобождены», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают в штатном режиме. Организована совместная работа с их службами.

Продолжительные осадки не повлияли на работу объектов социального значения. Случаев обрыва линий электропередач и поваленных деревьев не зафиксировано.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московской области погибших и пострадавших нет.