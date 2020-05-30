РИАМО - 30 мая. В трех столичных школах набрали группы дошкольников, страдающих от аллергии на молочные продукты, таким детям в садах дают продукты из специального безлактозного меню, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента образования Москвы.

О планах провести эксперимент по внедрению безлактозного питания для детей ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение власти приняли на основании многочисленных обращений родителей, чьи дети-аллергики не могут нормально питаться в детсадах.

«Три дошкольных отделения для детей с аллергией на молочные продукты уже открылись. Ребят принимают в школах №№1367, 1465 и 285. Для зачисления необходима справка от врача, подтверждающая наличие у ребенка аллергии на молочные продукты. Родители воспитанников довольны работой групп», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что безлактозное меню в дошкольных группах прошло необходимые экспертизы и сформировано с учетом возрастных потребностей детей. В группах также работают специалисты-диетологи, которые следят за организацией сбалансированного питания детей.