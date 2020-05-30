РИАМО - 30 мая. Онлайн-смены детских лагерей начнутся в технопарках столицы в июне, юные москвичи научатся создавать роботов, проектировать трехмерные модели, а также познакомятся с разнообразными профессиями, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Учебный план предполагает интерактивные уроки с преподавателями и самостоятельную работу над проектами. Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение», — отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что на занятиях в городских детских технопарках школьники получат знания, которые пригодятся им в будущем.

Онлайн-занятия уже начали проводить в детском технопарке «Менделеев-центр» при Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева. В онлайн-лагере для учеников 8-11 классов «Город профессий для химиков» можно познакомиться с профессиями технолога пищевой и полимерной промышленности, эколога, фармацевта и другими.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, занятия в детских технопарках будут организованы так, чтобы максимально вовлечь ребят в разнообразные образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия.

Онлайн-смены в детском технопарке «Москва» стартуют 1 июня и будут проходить до 31 августа. На них приглашают школьников старше 14 лет. Планируется поводить воркшопы по робототехнике, нанотехнологиям, энергетике, промышленному дизайну и авиастроению.

В детском технопарке «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана занятия стартуют также 1 июня. Планируется провести две смены - «Космофизик» и «Агроинженер будущего».

Детский технопарк «На Зорге» 1-12 июня проведет дизайн-каникулы «Сумасшедшие дни, или мечта дизайнера». В рамках онлайн-каникул проведут уроки и практикумы по архитектуре, скетчингу и видам дизайна. 20-31 июля там состоятся «Архитектурные каникулы. Лето-2020», участники этого мероприятия будут работать над проектом реставрации библиотеки.

А в «Смарт-парке» с 15 июня по 25 августа будут проводить интенсивы по традиционным программам и дистанционные мастер-классы по технологии изготовления микроэлектромеханических систем.

Для учеников 1-4 классов подойдет программа технопарка «Байтик» - летняя GEO-смена. На ней можно будет принять участие в исследованиях и экспериментах, создании интерактивной карты природных зон или разработать 3D-игру.