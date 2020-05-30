РИАМО - 30 мая. В столице за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 3599 человек, за весь период столичные врачи вылечили более 78 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324» - сказала вице-мэр.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится от коронавируса. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Узнать подробнее о донорстве можно по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В Москве продолжает действовать по 14 июня режим всеобщей самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В общественных местах города нужно носить маски и перчатки.