РИАМО - 30 мая. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 78 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 408, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

По последним данным, в Москве 175829 случаев заражения коронавирусом.

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве продлили по 14 июня режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только по веским причинам.