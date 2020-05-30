РИАМО - 30 мая. Прошедший день побил рекорд 1976 года по количеству осадков, выпавших в мае на Московский регион за сутки, сообщил в субботу РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Был установлен двойной рекорд по количеству воды. Прежний рекорд был 26,1 миллиметра для 29 мая, а абсолютный суточный максимум осадков для мая был 39 миллиметров в 1976 году. То есть это небывалое количество дождей», - рассказал собеседник агентства.

По словам синоптика, всего в Москве выпал 61 миллиметр осадков, в Подмосковье наибольший показатель был зафиксирован в Красногорске - 80 миллиметров. Месячная норма для мая составляет 51 миллиметр.

Собеседник агентства также добавил, что повторение продолжительных дождей может произойти уже завтра. Ожидается выпадение порядка 50 миллиметров осадков.