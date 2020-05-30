РИАМО - 30 мая. В субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Воздух в дневные часы прогреется в Москве до плюс 23 - плюс 25, по области до плюс 20 - плюс 25 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость ветра в Московском регионе составит около 5-10 метров в секунду, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. В течение дня возможны кратковременные дожди.

Влажность воздуха достигнет показателя в 50%. Кроме того, атмосферное давление в столице составит порядка 745 миллиметров ртутного столба.

По данным синоптиков, чтобы избежать последствий перепадов давления, людям с ослабленной сердечно-сосудистой системой следует заниматься утренней зарядкой, пить витамины и лекарства, прописанные лечащим врачом.