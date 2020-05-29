РИАМО - 29 мая. Компания Hitachi Zosen Inova приступила к производству оборудования для второго подмосковного завода «Энергия из отходов», который находится вблизи деревни Могутово в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Завод по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» (входит в «Ростех») ежегодно сможет перерабатывать до 700 тысяч тонн оставшихся после сортировки отходов и обеспечивать «зеленой» электроэнергией около 400 тысяч жителей Московской области.

«Оборудование для завода поставляет японско-швейцарский консорциум Hitachi Zosen Inova (HZI), технологии и разработки которого были локализованы на территории России специально для реализации пилотного проекта «Энергия из отходов», - говорится в сообщении.

В частности, сердце завода – все котельное оборудование – производится на предприятии «Росатома» (на заводе «ЗиО-Подольск» - дочерней компании АО «Атомэнергомаш»). HZI и «ЗиО-Подольск» должны поставить всю технологическую цепочку для этого крупного проекта, включая современную систему сжигания и очистки дымовых газов компании HZI.

Генеральный директор HZI Бруно Фредерик-Бодуэн отметил, что современные заводы «Энергия из отходов», которые будут построены в рамках этого партнерства, — это эффективные, экологически чистые инфраструктурные проекты, которые благодаря продвинутой технологии отвечают и зачастую значительно превосходят самые жесткие требования по выбросам.

По словам генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, внедрение технологий переработки отходов в энергию – важная составляющая комплексной системы обращения с отходами. В РФ формируется отрасль с учетом лучших мировых практик устойчивого развития, где приоритет отдается полной переработке отходов во вторичные и энергетические ресурсы.

На сегодняшний день на строительной площадке уже завершены подготовительные работы, начаты работы по подготовке к устройству железобетонных конструкций.

Завод в Наро-Фоминском городском округе является вторым из четырех планируемых заводов по переработке отходов в энергию, которые будут построены в Подмосковье до конца 2022 года. Реализация пилотного проекта в рамках нацпроекта «Экология» позволит перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год и создаст 280 МВт электрической мощности, этого достаточно для обеспечения «зеленой» электроэнергией примерно 1,5 миллиона жителей Подмосковья.