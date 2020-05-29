РИАМО - 29 мая. За год сварщики «Мосгаза» сварили «под контроль» в общей сложности порядка 12,5 тысяч сварных соединений в ходе работ по строительству и реконструкции газовых сетей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

29 мая российские сварщики отмечают свой профессиональный праздник. В команде столичного комплекса городского хозяйства специалисты компании «Мосгаз», среди которых лучшие сварщики мира – победители международных конкурсов обеспечивают безопасную и бесперебойную работу инженерных систем города.

«В этом деле нужно быть высочайшим профессионалом, иначе нельзя участвовать в таком ответственном процессе, как обеспечение столицы энергетическими ресурсами. Мы активно внедряем новые виды сварки, современные технологии, например, роботизированные комплексы, которые позволяют повысить производительность процесса», - рассказал генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев.

Он подчеркнул, что сварщики компании используют различные способы сварки в зависимости от предназначения газовой трубы, используемых материалов и требований к газовому и котельному оборудованию.

Сварщики «Мосгаза» неоднократно подтверждали свое профессиональное мастерство на престижных международных конкурсах. Так, в 2019 году сборная России, сформированная Национальным агентством контроля сварки (НАКС), в составе которой выступали пять представителей компании, заняла первое место в общекомандном зачете на мировом первенстве по сварке Arc Cup International Welding Competition («Кубок дуги») в китайском Ланфане. А сварщик Александр Тихонов стал чемпионом мира в номинации «Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем».

«Успешное выступление российской сборной свидетельствует о высочайшем уровне квалификации российских специалистов сварочного производства. Весомый вклад в победу национальной команды внесли сварщики из Москвы», - подчеркнул президент НАКС, академик РАН Николай Алешин.

Представители «Мосгаза» участвовали в Arc Cup International Welding Competition три раза. Дебют на мировом первенстве в 2016 году медалей не принес, в 2017 году московские сварщики завоевали одну золотую и две серебряные медали, а в 2019-м, помимо «золота» Александра Тихонова, награды получили Константин Константинов, Сергей Туртунов, Камалутдин Апразов и Дмитрий Орлов.