РИАМО - 29 мая. Заседание комиссии при Минмособлимуществе по рассмотрению споров о кадастровой оценке пройдет в формате вебинара 4 июня, за все время пандемии было рассмотрено дистанционно более 150 заявлений по данной теме, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На вебинаре рассмотрят 19 заявлений жителей Подмосковья по 77 объектам недвижимости. Подключиться к конференции можно будет по ссылке (идентификатор конференции: 799 8292 9812, пароль: 313131).

«С введением режима повышенной готовности комиссия перешла на новый формат – стала проводить рассмотрение дел в режиме онлайн-трансляций, что позволяет рассматривать дела, исключая личный контакт людей. С конца марта таким образом проведены пять заседаний, на которых рассмотрены более 150 заявлений жителей Московской области по 440 объектам недвижимости. Более половины из них получили положительные решения комиссии»,- отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Всего с начала года очно и удаленно рассмотрены 380 заявлений по 2592 объектам, по половине из которых были приняты положительные решения.

Очередное заседание комиссии пройдет 18 июня. Документы на него можно подать через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) с помощью услуги «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости» - до 11 июня включительно.

Для подачи заявления на комиссию понадобится заявление (заполняется на РПГУ), копия документа, удостоверяющего личность заявителя, выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта в форме электронного документа, который заказывается на сайте Росреестра.

Кроме того, нужна выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости в форме электронного документа, который заказывается на сайте Росреестра, отчет об оценке рыночной стоимости объекта подается через портал РПГУ в электронном виде и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП).

Отчет об оценке рыночной стоимости объекта в бумажном виде нужно направить почтой по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 1, с приложением копии заявления с РПГУ, после снятия режима самоизоляции.

Могут потребоваться дополнительные документы. По любым вопросам можно обратиться к куратору услуги на портале РПГУ и задать ему вопрос по оформлению документов.