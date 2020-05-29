РИАМО - 29 мая. Примерно 15 тысяч жителей Подмосковья оформляют личные онлайн-кабинеты для оплаты услуг ЖКХ еженедельно, это более чем 120 тысяч человек за последние два месяца, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Значительный рост, зарегистрированный пользователей в Едином личном кабинете, безусловно, связан с текущей самоизоляцией жителей региона по домам. Но стоит отметить и удобство пользования дистанционными сервисами «МособлЕИРЦ», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Он добавил, что в большинстве случаев жители региона продолжают оплачивать свои жилищно-коммунальные услуги онлайн, даже после открытия кассовых пунктов в ряде муниципалитетов.

Воспользоваться всеми услугами ЕИРЦ можно с помощью мобильного устройства либо компьютера. Жители Московской области имеют возможность вести несколько лицевых счетов с одного устройства параллельно.

С помощью Единого личного кабинета можно без комиссии произвести оплату, передать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами параллельно, а также отправить копии документов, подать заявления и получить жилищные документы.

Зайти в личный кабинет можно с сайта «МособлЕИРЦ»: www.мособлеирц.рф либо через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».